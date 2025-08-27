DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 53,20 EUR nach.
Die DWS Group GmbH-Aktie notierte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 53,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,50 EUR. Der Tagesumsatz der DWS Group GmbH-Aktie belief sich zuletzt auf 12.561 Aktien.
Am 07.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DWS Group GmbH-Aktie mit einem Kursplus von 4,04 Prozent wieder erreichen. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,37 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
