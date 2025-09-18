easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag höher
Die Aktie von easyJet zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,52 GBP.
Um 15:50 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 4,52 GBP zu. Bei 4,55 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,49 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.219.028 easyJet-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 11,23 Prozent Luft nach unten.
Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,665 GBP je Aktie aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
