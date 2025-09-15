easyJet Aktie
Marktkap. 4,07 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 670 auf 500 Pence gesenkt. Harry Gowers drückte der Aktie in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die am 25. November anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, betonte der Experte. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist Ryanair./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,73 £
|Abst. Kursziel*:
5,71%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
4,73 £
|Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|20.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.25
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research