International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,41 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa sei IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,47 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
3,88 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|13:26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|20.08.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
