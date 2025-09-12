Bernstein Research

Pernod Ricard Outperform

16:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com