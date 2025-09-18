easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet fällt am Freitagvormittag

easyJet im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,47 GBP ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die easyJet-Aktie in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,47 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,46 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,49 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 96.708 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 11,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,39 GBP je easyJet-Aktie aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,665 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

