easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Vormittag ein

Die Aktie von easyJet gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 4,47 GBP.

Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 4,47 GBP. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,48 GBP ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,53 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 127.906 easyJet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 24,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 10,30 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,199 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,661 GBP je Aktie aus.

