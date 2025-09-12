DAX 23.823 +0,5%ESt50 5.440 +0,9%Top 10 Crypto 16,16 -1,5%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 97.946 -0,5%Euro 1,1757 +0,2%Öl 67,27 +0,6%Gold 3.644 +0,0%
easyJet Aktie

5,43 EUR ±0,00 EUR +0,07 %
STU
4,77 GBP +0,07 GBP +1,56 %
LSE
Marktkap. 4,08 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

13:26 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,43 EUR 0,00 EUR 0,07%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa sei IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,78 £		 Abst. Kursziel*:
17,25%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,77 £		 Abst. Kursziel aktuell:
17,50%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

13:26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09.09.25 easyJet Buy UBS AG
20.08.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.08.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
