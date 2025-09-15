easyJet Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 05:00 / UTC
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,60 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
4,63 £
|Abst. Kursziel*:
20,87%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
4,63 £
|Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
