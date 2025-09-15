DAX 23.585 -0,7%ESt50 5.429 -0,2%Top 10 Crypto 16,07 +0,4%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 97.767 -0,4%Euro 1,1803 +0,3%Öl 67,86 +0,6%Gold 3.695 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
PayPal-Aktie gefragt: Personalisierte Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität PayPal-Aktie gefragt: Personalisierte Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,38 EUR -0,07 EUR -1,32 %
STU
4,63 GBP -0,10 GBP -2,17 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,07 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Market-Perform

12:51 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,38 EUR -0,07 EUR -1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,60 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
4,63 £		 Abst. Kursziel*:
20,87%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
4,63 £		 Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

12:51 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:01 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.09.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09.09.25 easyJet Buy UBS AG
20.08.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

Dow Jones Ehrgeizige Ziele BNP Paribas-Aktie dreht ins Plus: Bank stellt höhere Profitabilität bis 2028 in Aussicht BNP Paribas-Aktie dreht ins Plus: Bank stellt höhere Profitabilität bis 2028 in Aussicht
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet in der Verlustzone
dpa-afx BNP Paribas peilt höhere Rendite und dickeres Kapitalpolster an
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Aufschläge in Europa: Pluszeichen im STOXX 50
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Montagmittag Gewinne
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start in Grün
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne
Financial Times US trial begins over alleged BNP Paribas role in rights abuses in Sudan
Cointelegraph HSBC, BNP Paribas back Canton Foundation in institutional tokenization push
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Great Dividend Stock Right Now
Zacks Why BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
Financial Times Fixed-income and currency boom boosts BNP Paribas
Zacks BNP Paribas SA (BNPQY) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
Benzinga Trump&#39;s Tax Bill Could Be A Boost For Tesla-Rivals Rivian, Lucid Amid EV Slowdown, Says BNP Paribas
Business Times BNP Paribas completes 5.1 billion-euro acquisition of AXA Investment Managers
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen