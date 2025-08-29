DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
August 2025: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein

31.08.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,75 EUR -0,01 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen August haben 3 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,600 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 0,70 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 4,896 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research5,60 GBP14,3820.08.2025
Bernstein Research5,60 GBP14,3813.08.2025
Bernstein Research5,60 GBP14,3806.08.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

