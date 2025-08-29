August 2025: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein

Im vergangenen August haben 3 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,600 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 0,70 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 4,896 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 5,60 GBP 14,38 20.08.2025 Bernstein Research 5,60 GBP 14,38 13.08.2025 Bernstein Research 5,60 GBP 14,38 06.08.2025

Redaktion finanzen.net