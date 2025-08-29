August 2025: So schätzen Experten die easyJet-Aktie ein
Im vergangenen August haben 3 Experten die Aktie von easyJet wie folgt eingeschätzt.
3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 5,600 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 0,70 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der easyJet-Aktie von 4,896 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|5,60 GBP
|14,38
|20.08.2025
|Bernstein Research
|5,60 GBP
|14,38
|13.08.2025
|Bernstein Research
|5,60 GBP
|14,38
|06.08.2025
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen