easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,49 GBP.

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 4,49 GBP ab. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,45 GBP nach. Bei 4,53 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.381.839 easyJet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 31,64 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,56 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,199 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,32 GBP für die easyJet-Aktie.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

