Kurs der easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag ins Minus

22.09.25 12:12 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,47 GBP.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,47 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,45 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,53 GBP. Zuletzt wechselten 704.918 easyJet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,08 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,199 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,32 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

