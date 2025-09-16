easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Mittag ins Minus
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,47 GBP.
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,47 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,45 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,53 GBP. Zuletzt wechselten 704.918 easyJet-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,08 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,199 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,32 GBP.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
