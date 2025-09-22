DAX23.639 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.730 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Aktie im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet steigt am Nachmittag

23.09.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,58 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,58 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,61 GBP. Bei 4,51 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.866.088 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,199 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

