easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,58 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 2,3 Prozent auf 4,58 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,61 GBP. Bei 4,51 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.866.088 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,199 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher