Aktienentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher

23.09.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 4,60 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,22 EUR 0,03 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,9 Prozent auf 4,60 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,61 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,51 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 767.580 easyJet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,39 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 12,77 Prozent sinken.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,199 GBP je easyJet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,32 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

