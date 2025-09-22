easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag höher
Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 4,60 GBP nach oben.
Das Papier von easyJet legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,9 Prozent auf 4,60 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,61 GBP an. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,51 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 767.580 easyJet-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,39 Prozent. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 12,77 Prozent sinken.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,199 GBP je easyJet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,32 GBP an.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
