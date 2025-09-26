DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter Neue Handelswoche: DAX wenig bewegt - Konsolidierung geht scheinbar weiter
Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher? Northrop Grumman und Rocket Lab: China-Taiwan-Auseinandersetzung wahrscheinlicher?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Fokus auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag im Aufwind

29.09.25 16:11 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 4,60 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,27 EUR 0,02 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,60 GBP zu. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,64 GBP. Mit einem Wert von 4,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.112.292 easyJet-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 22,12 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,32 GBP an.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen