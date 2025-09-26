easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Nachmittag im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 4,60 GBP.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,60 GBP zu. Die easyJet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,64 GBP. Mit einem Wert von 4,56 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.112.292 easyJet-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 22,12 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,32 GBP an.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
