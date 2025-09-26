DAX23.792 +0,2%ESt505.514 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,42 -0,5%Gold3.818 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Montagvormittag an Boden

29.09.25 09:29 Uhr

29.09.25 09:29 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,56 GBP.

Das Papier von easyJet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,56 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,57 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,56 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 73.787 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,63 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 11,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

