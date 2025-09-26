easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Montagvormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 4,56 GBP.

Das Papier von easyJet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 4,56 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,57 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,56 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 73.787 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,63 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 11,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 GBP belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.

