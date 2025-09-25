easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zieht am Mittag an
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 4,54 GBP.
Die easyJet-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 4,54 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,57 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,52 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 566.500 Stück.
Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 13,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,32 GBP aus.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,661 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
