easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,51 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,51 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,47 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 731.743 easyJet-Aktien den Besitzer.
Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 12,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,32 GBP.
Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,661 GBP fest.
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:01
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
