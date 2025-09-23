DAX23.555 -0,5%ESt505.448 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.051 -0,2%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die easyJet-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,51 GBP ab.

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,51 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,47 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 731.743 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 12,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,32 GBP.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,661 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

