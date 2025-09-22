easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,54 GBP ab.

Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,54 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,50 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 453.630 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 30,08 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,661 GBP je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

