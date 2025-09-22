easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet wird am Vormittag ausgebremst
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 4,56 GBP.
Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,56 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,54 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,58 GBP. Zuletzt wechselten via London 42.200 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 GBP ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,661 GBP je easyJet-Aktie.
