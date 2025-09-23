easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,55 GBP ab.

Die easyJet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,55 GBP. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,50 GBP ein. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 708.907 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Gewinne von 29,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

