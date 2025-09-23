DAX23.682 +0,3%ESt505.472 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.341 +0,1%Nas22.578 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1739 -0,7%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,3%
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Blick auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag tiefer

24.09.25 16:09 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,55 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,27 EUR -0,01 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,55 GBP. In der Spitze büßte die easyJet-Aktie bis auf 4,50 GBP ein. Bei 4,58 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 708.907 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Gewinne von 29,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen