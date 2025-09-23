DAX23.599 -0,3%ESt505.456 -0,2%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1739 ±-0,0%Öl68,97 -0,1%Gold3.756 +0,5%
Notierung im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Vormittag ein

25.09.25 09:26 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Vormittag ein

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,48 GBP.

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 4,48 GBP abwärts. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,47 GBP nach. Bei 4,49 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 116.686 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 10,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,661 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

