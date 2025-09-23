easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet stabilisiert sich am Donnerstagmittag

So entwickelt sich easyJet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Im London-Handel kam die easyJet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 4,52 GBP.

Mit einem Wert von 4,52 GBP bewegte sich die easyJet-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,54 GBP zu. Im Tief verlor die easyJet-Aktie bis auf 4,47 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,49 GBP. Zuletzt wechselten 414.609 easyJet-Aktien den Besitzer.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,65 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,32 GBP aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,661 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher