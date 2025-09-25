easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag fester

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,54 GBP.

Um 09:05 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,54 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,56 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,52 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 25.191 easyJet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,16 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 11,57 Prozent sinken.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 GBP je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,32 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,661 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

