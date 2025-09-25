easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich easyJet

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 4,55 GBP.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,55 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,57 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,52 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 855.511 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von 29,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 GBP belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,32 GBP.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,661 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher