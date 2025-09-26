DAX23.785 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Profil
Aktienkurs im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts

29.09.25 12:08 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts

29.09.25 12:08 Uhr

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 4,62 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,27 EUR 0,02 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,62 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,56 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.754.718 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,80 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,32 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,661 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

