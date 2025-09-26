easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 4,62 GBP.

Um 11:47 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,62 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die easyJet-Aktie bei 4,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,56 GBP. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.754.718 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 27,80 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem easyJet seine Aktionäre 2024 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,150 GBP je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,32 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,661 GBP je Aktie.

