eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von eBay befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 81,49 USD ab.

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 81,49 USD nach. Die Abwärtsbewegung der eBay-Aktie ging bis auf 81,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,77 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 175.496 Stück gehandelt.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 24,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,12 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die eBay-Aktie derzeit noch 28,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.10.2025 legte eBay die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eBay-Aktie in Höhe von 5,45 USD im Jahr 2025 aus.

