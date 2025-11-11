eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von eBay. Das Papier von eBay legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 85,81 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:52 Uhr 0,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 86,64 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 85,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 124.841 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die eBay-Aktie mit einem Kursplus von 17,88 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 58,73 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,56 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.10.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,87 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,59 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren

eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an