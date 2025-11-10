eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagabend gesucht
Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 84,48 USD.
Das Papier von eBay legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 84,48 USD. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,79 USD zu. Bei 84,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 557.475 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 101,15 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 16,48 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 43,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.
Am 29.10.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
