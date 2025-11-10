DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,57 +5,4%Nas23.529 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,01 +0,5%Gold4.112 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Kursverlauf

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagabend gesucht

10.11.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Montagabend gesucht

Die Aktie von eBay gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 84,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
72,45 EUR 0,29 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von eBay legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 84,48 USD. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,79 USD zu. Bei 84,30 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 557.475 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 101,15 USD markierte der Titel am 16.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 16,48 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 58,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 43,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Am 29.10.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel hätten Anleger an einem eBay-Investment von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren

eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an

In eigener Sache

Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen