eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay reagiert am Abend positiv

Die Aktie von eBay gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 82,49 USD zu.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 82,49 USD. In der Spitze gewann die eBay-Aktie bis auf 83,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,83 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 670.384 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,73 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der eBay-Aktie 28,80 Prozent sinken.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,87 Mrd. USD – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
