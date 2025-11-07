eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von eBay gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 81,77 USD zu.

Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 81,77 USD. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 81,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 80,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 114.290 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 markierte das Papier bei 101,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,70 Prozent. Bei 58,73 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 28,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten eBay-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,86 Prozent auf 2,87 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

