eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay zieht am Abend an

Die Aktie von eBay zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die eBay-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,48 USD.

Um 20:07 Uhr wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,48 USD nach oben. Kurzfristig markierte die eBay-Aktie bei 81,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 80,29 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.448 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 19,45 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,73 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 38,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 2,87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

