eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay verzeichnet am Mittwochabend Verluste

eBay im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von eBay. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 80,65 USD.

Das Papier von eBay befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,3 Prozent auf 80,65 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 80,44 USD. Bei 81,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 465.212 eBay-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 20,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,73 USD ab. Mit Abgaben von 27,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie.

eBay ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

In der eBay-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor einem Jahr eingefahren

eBay-Aktie dennoch unter Druck: Gewinn des Online-Auktionshauses zieht an

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen