Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Kursverlauf

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Montagnachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt wies die eBay-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 89,56 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
76,87 EUR -0,77 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,56 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die eBay-Aktie bei 89,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 88,87 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 154.793 eBay-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 58,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je eBay-Aktie.

eBay gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,20 Prozent auf 2,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,45 USD je eBay-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Wer­bung

