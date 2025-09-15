DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Profil
Fokus auf Aktienkurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay gibt am Dienstagnachmittag nach

16.09.25 16:10 Uhr

16.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 89,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
76,37 EUR -0,86 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 89,24 USD nach. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 89,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 266.722 eBay-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die eBay-Aktie derzeit noch 13,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 58,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte eBay 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,58 Mrd. USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

