eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von eBay gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 80,20 USD.

Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 80,20 USD. Der Kurs der eBay-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,74 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,30 USD. Zuletzt wechselten 146.305 eBay-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2025 bei 101,15 USD. Gewinne von 26,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,73 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass eBay-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete eBay 1,08 USD aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent auf 2,87 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,45 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

eBay-Aktie verliert: Live-Shopping kommt nach Deutschland

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung