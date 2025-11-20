DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.207 -1,6%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.076 -0,1%
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Profil
Aktienentwicklung

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend schwächer

20.11.25 20:23 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von eBay. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 80,49 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die eBay-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 80,49 USD ab. Die eBay-Aktie sank bis auf 80,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,00 USD. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 463.896 Aktien.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die eBay-Aktie somit 20,43 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,73 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

eBay veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat eBay im vergangenen Quartal 2,87 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte eBay 2,59 Mrd. USD umsetzen können.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.net

