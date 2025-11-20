Champions League im TV: US-Sender übernehmen ab 2027, DAZN raus
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Für die Live-Übertragungen der Champions League benötigen Fußballfans ab 2027 erneut mehrere Abonnements. Die UC3 hat als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs (EFC) Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Der Streamingdienst DAZN, der bislang die Spiele überträgt, geht leer aus. Entsprechende Berichte der "Bild" und der englischen "Times" decken sich mit dpa-Informationen.
Demnach wird das Topspiel am Dienstag ab 2027 bei Paramount+ gezeigt, mittwochs zeigt Amazon die Spitzenpartie. Alle restlichen Spiele am Dienstag und Mittwoch hat Paramount+ gekauft. Das Endspiel soll nach "Bild"-Informationen bei Netflix laufen. Nur falls ein deutsches Team das Finale erreicht, müsste es hierzulande im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.
DAZN übernimmt Europa League und Conference League
Die TV-Rechte an der Europa League und der Conference League gingen derweil an DAZN. Diese liegen bis 2027 noch bei RTL.
Bis Ende der kommenden Saison bleibt es in Deutschland bei der derzeitigen Verteilung. Amazon zeigt bei Prime Video das Topspiel am Dienstag. Alle anderen Begegnungen laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Internet-Sender DAZN, und nur das Finale können die Fans beim ZDF kostenfrei sehen.
Bei der Auktion, die von der US-Agentur Relevent im Auftrag von UC3 durchgeführt wurde, gab es vier große Rechtepakete für Live-Übertragungen. Für Relevent war es als Nachfolger des Langzeit-Vermarkters Team die erste Ausschreibung in Europa. Die Agentur mit ihrer in London ansässigen Fußball-Tochter hatte Mitte Oktober den Bieterwettbewerb gestartet./mrs/DP/jha
