Aktie im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen

20.11.25 20:23 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 218,33 USD.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 218,33 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 218,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 226,61 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 7.851.864 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 26,00 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 276,25 USD.

Am 30.10.2025 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,43 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 180,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 158,88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,12 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

mehr Analysen