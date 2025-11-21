eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Freitagabend mit Kursplus

eBay im Blick

Die Aktie von eBay zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 80,94 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 80,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die eBay-Aktie bisher bei 81,22 USD. Bei 80,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 594.549 eBay-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. Gewinne von 24,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 58,73 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 37,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für eBay-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.10.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte eBay ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,87 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,59 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

