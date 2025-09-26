eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von eBay gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eBay-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,31 USD ab.
Der eBay-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 90,31 USD. Im Tief verlor die eBay-Aktie bis auf 90,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,50 USD. Zuletzt wechselten 100.806 eBay-Aktien den Besitzer.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.
Am 30.07.2025 lud eBay zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,74 Mrd. USD ausgewiesen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
