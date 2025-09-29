eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag in Grün

So entwickelt sich eBay

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 91,64 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 92,18 USD. Bei 91,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 135.222 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 10,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht