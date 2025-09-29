eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag in Grün

DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.150 -0,4%Nas22.535 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
So entwickelt sich eBay

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die eBay-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 91,64 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,59 EUR 0,81 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die eBay-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die eBay-Aktie bei 92,18 USD. Bei 91,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 135.222 eBay-Aktien.

Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die eBay-Aktie 10,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,40 USD am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte eBay 1,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat eBay im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,74 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: goldenangel / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

