Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die BMW-Aktie

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei BMW informiert.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 31.05.2024 informiert. Der Aktien-Deal wurde am 03.06.2024 bekannt gemacht. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 31.05.2024 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 9.877 Aktien für je 92,74 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,42 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Minus bei 93,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 860 BMW-Aktien. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 56,18 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 571.791.680 Aktien beziffert.

