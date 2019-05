Tom Lee: Die Tesla-Aktie ist ein "Granny Shot"

Aktien in diesem Artikel Tesla 202,95 EUR

Tesla - Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Treffer?

Tesla-Aktien gelten generell als äußerst volatil. Während sich Investoren aus diesem Grund zunehmend von den Titeln des Elektroautobauers abwenden, ist Fundstrat-Mitgründer Tom Lee der Meinung, dass die Tesla-Aktie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Treffer sein dürfte. Er bezeichnete sie daher kürzlich als "Granny Shot".

Der Begriff "Granny Shot", oder auch "Oma-Schuss", stammt aus der Sport-Branche und bezieht sich auf einen Basketball-Spieler mit einer ungewöhnlichen Wurftechnik. Der Spieler wirft den Ball dabei - häufig von der Freiwurflinie aus - nicht in der bekannten Wurftechnik, sondern von unten. Dieser Wurf wird als nicht sehr schön angesehen und daher häufig abschätzig als "Oma-Stil" bezeichnet, dennoch führt er nachgewiesenermaßen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Treffer.

Wird die Tesla-Aktie in Zukunft profitieren?

Tom Lee bezeichnet Aktien als "Granny Shot", die in mehr als einem der thematischen Aktienkörbe von Fundstrat erscheinen. Insgesamt gibt es sechs Körbe: Stilneigung, Saisonalität, FANG, Millennials, Arbeitskräftemangel und Umkehrung der Anlagenintensität. Tesla-Aktien können laut Fundstrat in drei dieser Körbe eingeordnet werden. So dürften die Titel von den Ausgaben der Millennials, künstlicher Intelligenz sowie Automatisierung profitieren, wie Barron’s die Einschätzung Lees wiedergibt. Außerdem dürften Tesla-Aktien auch von der Tendenz der FANG-Titel, in ungeraden Jahren eine Outperformance zu erzielen, profitieren.



Ob Tom Lee mit seiner Einschätzung Recht behalten wird, bleibt abzuwarten, hat Tesla in diesem Jahr bislang doch rund 28 Prozent an Wert verloren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Sergio Monti Photography / Shutterstock.com