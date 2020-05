Bouffier warnt vor heimlichem Aufkauf von Lufthansa-Aktien - Lufthansa-Aktie unter den Gewinnern

GO

Heute im Fokus

DAX startet fester -- Asiens Börsen uneinheitlich -- GEA mit sehr guten Jahresauftakt -- Varta übertrifft Erwartungen -- Aurora Cannabis überzeugt mit Umsatzentwicklung -- Aurubis im Fokus

FDA meldet Zweifel an Zuverlässigkeit von Abbotts Corona-Test an. Corona-Krise lässt Gewinn von Finanzkonzern W&W einbrechen. Nike: Online-Umsatz federt Rückgang im stationären Handel etwas ab. Fed-Mitglied - US-Arbeitsmarkt viel verheerender als bekannt. Hapag-Lloyd will Gewinnziel trotz Krise erreichen. Chinas Industrieproduktion überrascht im April erneut positiv. Mexikos Zentralbank senkt erneut Zinsen.