Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Electronic Arts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 200,08 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Electronic Arts-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr bei 200,08 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Electronic Arts-Aktie bei 200,48 USD. Die Abwärtsbewegung der Electronic Arts-Aktie ging bis auf 200,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,34 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 84.981 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 203,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 115,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.01.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,41 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,760 USD an Electronic Arts-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,920 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,00 USD je Electronic Arts-Aktie an.

Electronic Arts gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Electronic Arts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Mrd. USD im Vergleich zu 1,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Electronic Arts veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,16 USD je Electronic Arts-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Electronic Arts-Aktie springt auf Rekordhoch: Investoren wollen Spielefirma in Milliardendeal übernehmen

Electronic Arts-Aktie springt zweistellig hoch: Möglicher Börsenrückzug voraus?