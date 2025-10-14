Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts tendiert am Nachmittag seitwärts

Electronic Arts im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Wert von 200,23 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,23 USD. Die Electronic Arts-Aktie legte bis auf 200,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 200,11 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 85.490 Electronic Arts-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 203,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,76 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2025 (115,22 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 42,46 Prozent könnte die Electronic Arts-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,617 USD, nach 0,760 USD im Jahr 2025. Analysten bewerten die Electronic Arts-Aktie im Durchschnitt mit 210,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Electronic Arts am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 1,04 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Electronic Arts im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Electronic Arts 1,65 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Electronic Arts rechnen Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,33 USD je Electronic Arts-Aktie.

