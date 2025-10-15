Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts gewinnt am Abend an Boden

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Electronic Arts. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 200,80 USD zu.

Die Electronic Arts-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 200,80 USD. Im Tageshoch stieg die Electronic Arts-Aktie bis auf 201,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 200,31 USD. Der Tagesumsatz der Electronic Arts-Aktie belief sich zuletzt auf 307.440 Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 203,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,22 USD am 25.01.2025. Abschläge von 42,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Electronic Arts-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,760 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,617 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Electronic Arts die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Electronic Arts mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Electronic Arts Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Electronic Arts.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

