Fokus auf Aktienkurs

Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Nachmittag Tendenz

16.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Wert von 200,56 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Electronic Arts Inc.
171,22 EUR -0,76 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,56 USD. Bei 200,77 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,50 USD. Mit einem Wert von 200,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 50.947 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,617 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Electronic Arts Inc.

Analysen zu Electronic Arts Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
31.07.2019Electronic Arts BuyNeedham & Company, LLC
31.07.2019Electronic Arts OutperformCowen and Company, LLC
02.07.2019Electronic Arts OutperformBMO Capital Markets
08.05.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
06.02.2019Electronic Arts BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Electronic Arts HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2019Electronic Arts HoldDeutsche Bank AG
18.12.2017Electronic Arts NeutralBTIG Research
01.02.2017Electronic Arts NeutralMizuho
02.11.2016Electronic Arts NeutralMizuho
DatumRatingAnalyst
03.02.2012Electronic Arts sellDeutsche Bank Securities
06.06.2011Electronic Arts sellJyske Bank Group
14.12.2009Electronic Arts neues KurszielPiper Jaffray & Co.
11.12.2008Electronic Arts DowngradeBarclays Capital
03.11.2006Electronic Arts neues KurszielDeutsche Securities

