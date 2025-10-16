Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts verteidigt am Nachmittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Electronic Arts. Mit einem Wert von 200,56 USD bewegte sich die Electronic Arts-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Electronic Arts-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 200,56 USD. Bei 200,77 USD markierte die Electronic Arts-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Electronic Arts-Aktie bei 200,50 USD. Mit einem Wert von 200,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 50.947 Electronic Arts-Aktien.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Der derzeitige Kurs der Electronic Arts-Aktie liegt somit 1,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Electronic Arts-Aktie 74,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,617 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Electronic Arts 0,760 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Electronic Arts am 29.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Electronic Arts am 28.10.2025 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Electronic Arts möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,33 USD je Electronic Arts-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie

Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht