Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Electronic Arts hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 200,89 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 200,89 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,14 USD zu. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 200,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 291.133 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Gewinne von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit Abgaben von 42,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,617 USD je Electronic Arts-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.

Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Electronic Arts-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

