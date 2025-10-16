Electronic Arts Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Electronic Arts am Donnerstagabend mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Electronic Arts hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Electronic Arts-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 200,89 USD.
Werte in diesem Artikel
Kaum Ausschläge verzeichnete die Electronic Arts-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 20:07 Uhr bei 200,89 USD. Der Kurs der Electronic Arts-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 201,14 USD zu. Im Tief verlor die Electronic Arts-Aktie bis auf 200,25 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 200,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 291.133 Electronic Arts-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 203,75 USD an. Gewinne von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 115,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2025). Mit Abgaben von 42,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,760 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,617 USD je Electronic Arts-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 210,00 USD für die Electronic Arts-Aktie.
Electronic Arts veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Electronic Arts 1,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,65 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Electronic Arts-Bilanz für Q2 2026 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 03.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Electronic Arts im Jahr 2026 8,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Electronic Arts-Aktie
Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Electronic Arts-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Electronic Arts-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: Electronic Arts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Electronic Arts
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Electronic Arts
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.
Analysen zu Electronic Arts Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2019
|Electronic Arts Buy
|Needham & Company, LLC
|31.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|Cowen and Company, LLC
|02.07.2019
|Electronic Arts Outperform
|BMO Capital Markets
|08.05.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|06.02.2019
|Electronic Arts Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Electronic Arts Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.2019
|Electronic Arts Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.2017
|Electronic Arts Neutral
|BTIG Research
|01.02.2017
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|02.11.2016
|Electronic Arts Neutral
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.02.2012
|Electronic Arts sell
|Deutsche Bank Securities
|06.06.2011
|Electronic Arts sell
|Jyske Bank Group
|14.12.2009
|Electronic Arts neues Kursziel
|Piper Jaffray & Co.
|11.12.2008
|Electronic Arts Downgrade
|Barclays Capital
|03.11.2006
|Electronic Arts neues Kursziel
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Electronic Arts Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen